Fabricantes de uniformes alistan uniformes para el regreso a clases

Con buenas expectativas ante el venidero regreso a clases, María del Carmen Méndez, confía en ofrecer a las familias precios accesibles y prendas de calidad que contribuyan a la buena imagen del estudiante.

Carmen Méndez, fabricante de uniformes escolares desde hace 24 años en Champotón, estimó que para esta temporada se van a maquilar aproximadamente unas mil prendas escolares, “Números exactos no tenemos”, precisó.

En cuanto a las expectativas, señaló que son las mismas de cada año; es decir, que los niños regresen a clases bien presentables, “Con unos uniformes que les dure, que los identifique, pero, sobre todo, que sean de la mejor calidad”, añadió.

Finalmente, la declarante reveló que los padres de familia ya han comenzado a prepararse para afrontar estos gastos, aunque se prevé que sea a partir del 15 de agosto cuando se registra mayor afluencia.