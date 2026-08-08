Fallece Román Vivas Padilla, reconocido profesor y defensor del magisterio en Hopelchén

Gran consternación hay en la ciudad de Hopelchén, ante la noticia que corrió antes de este mediodía de este sábado de que, en la mañana de este sábado falleció el Profesor Jubilado Román Vivas Padilla quién tenía alrededor de 84 años de edad, cuando dejó este mundo en el seno de su hogar en la calle 23 del centro de la ciudad de Hopelchén.

El Profesor Román nació en la ciudad de Calkiní el 3 de julio de 1942, pero llegó al municipio de Hopelchén en la década de los 60´s del siglo pasado, y se casó con la también Profesora Vilma Elsy Foster Aguilar, y procrearon dos hijas Lilia Consuelo y Rubí Guadalupe, respectivamente.

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Fue director de la Escuela Primaria Urbana Federal “Pdte. Lázaro Cárdenas” turno matutino, y también fue profesor de Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria General 04 “Dr. Luis Álvarez Buela” de la ciudad de Hopelchén, del cual fue catalogado como buen maestro, y también fue delegado de esa institución ante la sección 04 del Sindicato Nacional de lo Trabajadores de la Educación (SNTE) y ayudó a muchos maestros desempleados cheneros, a que tuviera sus respectivas plazas docentes.

Pese a no haber nacido en el municipio de Hopelchén, rápidamente empezó a querer y luego amar la tierra chenera, y fue un luchador social y del magisterio del municipio de Hopelchén, pero amaba esta tierra chenera. Fue secretario del Ayuntamiento en el trienio 1983-1985 que encabezó el entonces presidente municipal Enrique González Vargas (+) quién fue conocido como “Lico”.

Román Vivas Padilla fue director de la Escuela Primaria Urbana Federal “Presidente Lázaro Cárdenas” y docente de secundaria. / Mauriel Koh

El Profesor Román también fue un duro defensor de las causas magisteriales, en beneficio en su momento de los maestros cheneros en activo, y luego de los maestros jubilados, y no le importaba llevar en su coche a maestros a la ciudad de Campeche, para ayudarlos a gestionar sus plazas de docentes.

Al igual que otros maestros cheneros, fue un gestor de la construcción del local del Sindicato de Maestros de la ciudad de Hopelchén, y de la Unidad de Medina Familiar del Issste, de la colonia Magisterial y del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (Iteshop).

Hasta hace unos años, el Profesor Román exigía a directivos del Issste mejor atención médica en la clínica de esta ciudad, pugnaba por servicios de urgencias, una ambulancia y de laboratorio, y no pude ver sus gestiones.

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Al Profesor Román era común verlo todas las tardes y en los primeros minutos del anoche con su esposa Vilma Elsy sentado en la puerta de su casa ubicada a unos 100 metros del parque principal “Héctor Pérez Martínez”, a donde acudía también todas las noches entre las 7 y 9 de la noche, para convivir en pláticas amenas y chuscas con sus amigos del llamado grupo de los “Kimenkepes”.

Siempre aplaudió las cosas buenas hechas por los gobiernos de los tres niveles de gobierno, pero, también fue un duro crítico del sistema gubernamental, y al profesor Román se le recordará por su forma elegante de vestir, también porque aconsejaba a las juventudes, e inclusive a los políticos cheneros.