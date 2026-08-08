Vacas sueltas sorprenden a turistas en la playa Real de Salinas

Tremendo susto se llevó una familia quienes estaban de descanso en la conocida playa la herradura o real de salinas cuando fueron sorprendidos por una manada de vacas que se asomaron de la nada por lo que tuvieron que salir de la isla por temor a que sean lesionados por estos animales que se escaparon de algún corral, por lo que hicieron un llamado a los propietarios ya que deben estar cerrado y de esta forma asustan al turismo.

De acuerdo con el pescador Adán Segovia, los animales habrían salido de algún corral y llegaron hasta el área donde se encontraba la familia, situación que generó temor entre los visitantes, quienes ante el riesgo de ser golpeados o lesionados por alguno de los animales decidieron retirarse del lugar.

Los vacunos comenzaron a acercarse al sitio donde se encontraban los turistas, provocando momentos de tensión, por lo que la familia prefirió no correr riesgos y optó por abandonar la playa, pese a que se encontraba disfrutando de su día de descanso.

Los visitantes hicieron un llamado a los propietarios del ganado para que mantengan a sus animales debidamente encerrados y bajo vigilancia, ya que su presencia en las zonas de recreación representa un riesgo tanto para los habitantes como para quienes llegan a disfrutar de las playas.

Además, señalaron que este tipo de situaciones pueden generar una mala impresión entre los turistas que visitan este destino, pues quienes acuden en busca de tranquilidad y recreación podrían llevarse un susto al encontrarse de manera inesperada con animales sueltos.

Para finalizar, hicieron un llamado a los propietarios de las vacas para que tomen las medidas necesarias y eviten que el ganado vuelva a ingresar a las zonas turísticas.

Asimismo, pidieron a las autoridades correspondientes estar atentos para prevenir algún incidente que pudiera terminar con personas lesionadas además de que es un lugar donde se extrae la sal no pueden están caminando esas reces por el lugar ya que pueden contaminar la salinera.