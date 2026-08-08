Vecinos de Champotón denuncian abandono de vialidad en Nueva Esperanza

Vecinos de la calle 17 entre 6 y 8 de la colonia “Nueva Esperanza” en Champotón, expresaron su malestar ante las condiciones en la que se encuentra esta vialidad, la cual, aseguran, permanece intransitable desde hace varios años.

Emanuel Corso explicó que los trabajos de mantenimiento sólo consisten en rellenar los puntos afectados con la misma tierra que previamente retiran del pavimento, situación que, — aseguró — no resuelve el problema de la vialidad.

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“Solo vienen a rellenar con la misma tierra que escarban de aquí, rellenan. Vienen las lluvias y todo queda igual o peor. No les interesa al Ayuntamiento”, destacó en su opinión previamente grabada.

A este problema, según comentan moradores del lugar, se suma la actividad de un taller ubicado en las inmediaciones, cuyos responsables presuntamente arrojan a la vía pública agua, jabón y residuos de combustibles derivados del lavado y mantenimiento de vehículos.