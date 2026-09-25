Isla Arena se queda sin agua potable tras robo de la válvula que abastece a toda la población

Malandros golpearon con un mazo una válvula de la red de agua potable que abastece a los habitantes de Isla Arena, provocando una fuga que ocasionó el desperdicio de miles de litros y dejó sin el servicio a toda la comunidad. La válvula habría sido retirada posteriormente, presuntamente para ser comercializada como chatarra.

Los pescadores de la comunidad, entre ellos Adán Segovia, Esteban Narváez y José Gómez Pérez, señalaron que se percataron del problema cuando regresaban a sus domicilios y observaron la considerable fuga de agua.

Explicaron que la tubería afectada forma parte de una de las principales líneas de abastecimiento de la comunidad, por lo que solicitaron a las autoridades atender el daño de manera urgente para restablecer el suministro.

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Los habitantes manifestaron su preocupación, ya que la afectación no solo representa el desperdicio de una importante cantidad de agua, sino que también perjudica directamente a las familias de Isla Arena que dependen de este sistema para contar con el servicio en sus hogares.

Los pobladores señalaron que la válvula habría sido retirada presuntamente para ser comercializada como material de desecho o chatarra. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la identidad de los responsables ni se ha confirmado quién realizó los daños, por lo que solicitaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Asimismo, habitantes de la comunidad indicaron que el daño al sistema de agua potable no sería el único incidente registrado recientemente. De acuerdo con testigos, también se habría observado a personas intentando retirar una estructura metálica ubicada en uno de los accesos de la comunidad.

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Al ser descubiertos por los habitantes, los sujetos presuntamente abordaron una camioneta de color rojo y se retiraron del lugar.

Los pobladores también denunciaron que algunos polines del puente de reciente construcción habrían sido retirados y sustraídos, por lo que consideran que existe un riesgo de que continúen los actos de vandalismo y robo de infraestructura en la comunidad.

Ante estos hechos, habitantes de Isla Arena hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita identificar a los posibles responsables y evitar que continúen los daños a la infraestructura.

También solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia y atender cuanto antes la avería en la red de agua potable, debido a que se trata de un servicio de primera necesidad para las familias de la comunidad, que no pueden permanecer durante un periodo prolongado sin suministro.