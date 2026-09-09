Alarma a comerciantes y empresarios el cierre masivo de negocios

La mala situación económica que atraviesa Campeche comienza a reflejarse en distintos giros comerciales, con el cierre de al menos cinco negocios el pasado fin de semana y reducciones en el número de establecimientos de varios sectores, de acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre 2025 y lo transcurrido de 2026, las tiendas de artesanías pasaron de 124 a 67 establecimientos, una reducción de 57 unidades. Los minisúper también registraron una caída, de 489 a 439 negocios, mientras que en pesca y captura de diversas especies el registro bajó de mil 225 a mil 180.

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Las disminuciones también alcanzaron a las farmacias con minisúper, que pasaron de 62 a 42 establecimientos; los negocios de electrodomésticos y línea blanca, de 122 a 112, y los supermercados, de 40 a 35 unidades. El DENUE concentra información detallada sobre los negocios y empresas activas en México.

El caso de los minisúper resulta particular, debido a que su reducción ocurre al mismo tiempo que aumentan los establecimientos de abarrotes tradicionales y las farmacias sin venta de artículos de consumo básico y diario.

Juan Pablo Mex Salazar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Campeche, reconoció que existe preocupación entre los comerciantes por el complicado escenario económico. Señaló que el problema no es exclusivo de Campeche, ya que también afecta a otras entidades del país e incluso tiene repercusiones a nivel internacional.

El dirigente empresarial explicó que la Canaco mantiene acercamiento con sus afiliados para conocer las dificultades que enfrentan y las causas que afectan sus operaciones. Aclaró que hasta el momento la cámara no tiene reportes de cierres entre los establecimientos que forman parte de su organización.

Mex Salazar reconoció que Campeche resiente con mayor fuerza el cierre de negocios por el tamaño de su economía. Cada establecimiento que deja de operar representa una afectación para los trabajadores, sus familias y la actividad comercial de las zonas donde se encuentran.

Pese al panorama, el presidente de la Canaco confió en que la temporada de fin de año genere un repunte en las ventas. El 15 de septiembre, Día de Muertos, Navidad, El Pregonero y el Buen Fin representan, dijo, oportunidades para fortalecer el consumo local y apoyar a los comercios campechanos.