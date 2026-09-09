Campeche segundo lugar nacional con mayor superficie en riesgo de manglares

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), a través del Sistema de Monitoreo de los Manglares de México, identificó entre 2020 y 2025 alrededor de 23 mil 204 hectáreas clasificadas como “manglar perturbado” en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que representa el 44.5 por ciento de las 52 mil 130 hectáreas registradas bajo esa condición en todo el país.

Una cifra que resulta preocupante al compararla con los datos de 2020, cuando en los tres Estados de la Península se contabilizaron solo 3 mil 162 hectáreas perturbadas; es decir, en solo cinco años más de 20 mil hectáreas de manglar resultaron afectadas.

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Aunque la categoría de “manglar perturbado” no significa necesariamente que toda esa superficie haya sido destruida o deforestada, estas áreas atraviesan procesos de deterioro o han resultado afectadas por cambios de uso de suelo, infraestructura, desarrollos urbanos u otras modificaciones en el ecosistema, lo que podría incrementar la vulnerabilidad de las comunidades costeras frente a fenómenos como la erosión, las inundaciones, las marejadas y los huracanes.

Campeche presentó el aumento más pronunciado de la región. La superficie perturbada pasó de mil 48 hectáreas en 2020 a 12 mil 539 en 2025 y concentra alrededor del 54 por ciento del manglar perturbado de toda la Península.

En Quintana Roo, el registro pasó de mil 174 a 7 mil 362 hectáreas durante el mismo periodo, mientras que en Yucatán aumentó de 940 a 3 mil 303 hectáreas.

Al mismo tiempo, la superficie regional clasificada directamente como manglar disminuyó de 544 mil 169 hectáreas en 2020 a 537 mil 623 en 2025. Campeche perdió 7 mil 98 hectáreas y Yucatán 2 mil 725.

Ante este panorama un grupo de aproximadamente 80 personas realizó ayer labores de limpieza en la zona costera de la capital campechana, con el objetivo de retirar residuos y contribuir a la conservación de este ecosistema, fundamental para la protección ambiental y de las comunidades.

La secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce), Jocelyn Durán Murrieta, explicó que la jornada se realizó en una zona de manglar del malecón que permanece contaminada debido a que turistas y habitantes dejan residuos después de consumir alimentos y bebidas en el lugar.

Advirtió que los recipientes y objetos de plástico abandonados no solo afectan la imagen urbana y el hábitat de numerosas especies, sino que también pueden convertirse en criaderos de mosquitos. Por ello, mantener limpia esta área representa una acción de prevención y protección ambiental.

En la actividad participaron personal de la Semabicce, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Marina (Semar), Universidad Autónoma de Campeche (Uacam), Protección Civil (Seprocicam) y Secretaría de Educación (Seduc), entre otras instituciones.

Durán Murrieta reconoció que la pérdida de manglares representa un problema serio para Campeche, particularmente en la Península de Atasta, donde la superficie afectada, dijo, supera las 10 mil hectáreas. Ante ello,

señaló que se gestionan proyectos de restauración para Atasta y otras zonas del Estado.

Precisó que en Nuevo Campechito ya se realizó un diagnóstico con apoyo de una empresa especializada y se prevé que este año inicie un proyecto de restauración. Asimismo, se busca acceder a recursos del proyecto Acción, mediante fondos para la conservación de la naturaleza, a fin de que organizaciones e instituciones puedan desarrollar trabajos de recuperación.

La funcionaria reconoció que todavía falta cultura ambiental entre la población, por lo que la Semabicce mantiene actividades

en escuelas y realiza recorridos por los municipios para promover la protección de los ecosistemas.

Destacó que los manglares son importantes reservorios de carbono, contribuyen a mitigar el cambio climático, protegen a las poblaciones de los efectos de ciclones y huracanes y funcionan como zonas de crianza para especies de importancia pesquera.

Campeche concentra, junto con Quintana Roo y Yucatán, el 61.3 por ciento de la superficie nacional de manglar, por lo que su conservación resulta estratégica para la biodiversidad y las actividades productivas de la región.