Carrera IPN ONCE K 2026 llegará a Campeche con ruta frente al mar y actividades familiares

Campeche se prepara para recibir el próximo 20 de septiembre la Carrera IPN ONCE K 2026, una jornada deportiva que combinará competencia, convivencia familiar y entretenimiento como parte de los festejos por el 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El banderazo de salida será a las 6:00 horas para la competencia de 11 kilómetros, mientras que a las 6:05 horas iniciará la caminata recreativa de cinco kilómetros.

Guillermo Aid Jiménez Falcón, director del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional (CVDR) Unidad Campeche del IPN, explicó que esta edición tendrá un significado especial al desarrollarse en el marco de los 90 años de la institución, cuya carrera nacional reúne cada año a más de 22 mil participantes.

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La competencia oficial será de 11 kilómetros y tendrá premiación para los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil. El primer lugar recibirá un monedero electrónico de tres mil pesos; el segundo, de dos mil 500 pesos, y el tercero, de dos mil pesos.

También se efectuará una caminata recreativa de cinco kilómetros y medio, dirigida a quienes quieran participar caminando, corriendo o acompañados de sus familias. Esta modalidad no tendrá premiación, pero todos los participantes que completen el recorrido recibirán su medalla.

La ruta partirá del Ángel Maya hacia el Parque Acuático y de regreso, aprovechando el malecón como escenario. Los participantes de 11 kilómetros realizarán una segunda vuelta al circuito.

Los kits, que podrán adquirirse en las oficinas del IPN Campeche hasta el sábado 19 de septiembre a las 15:00 horas, incluye playera, gorra, número de corredor, kit de recuperación, seguro del corredor y medalla. La entrega se efectuará los días 18 y 19 de septiembre.

La jornada no concluirá con la llegada a la meta. Después de la carrera y la premiación se realizará una carrera de botargas, además de una rifa y otras actividades, entre ellas dinámicas para animar a los corredores y la posibilidad de incorporar una batucada.

Abraham Azar Wabi, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Calle 59 y del Centro Histórico, resaltó la importancia de respaldar una actividad que promueve la salud, la convivencia familiar y el legado del IPN. Adelantó que las botargas participarán en la jornada y que se preparan cuponeras y sorpresas para los corredores, incluso para quienes crucen la meta en último lugar.

Los organizadores señalarob que, más allá de la competencia, el objetivo es convertir la jornada en una experiencia de convivencia para celebrar los 90 años del Politécnico Nacional.