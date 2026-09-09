Clima en Campeche jueves 10 de septiembre: ¡No guarde el paraguas! continuarán las fuertes lluvias

Campeche mantendrá este jueves 10 de septiembre condiciones favorables para lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, pese a que la Onda Tropical Número 38 comenzará a alejarse de la península de Yucatán.

Noticia Destacada Fuertes lluvias provocan inundaciones en ocho puntos de la capital de Campeche

Los remanentes de la onda tropical interactuarán con un vórtice ubicado en los niveles superiores de la tropósfera. Esta combinación favorecerá el ascenso de aire cálido y húmedo, lo que permitirá la formación de nubes de gran desarrollo y tormentas más intensas en diferentes puntos de Campeche y Yucatán.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, turbonadas y rachas fuertes de viento. Tampoco se descartan encharcamientos o inundaciones temporales en zonas bajas y vialidades con problemas recurrentes de acumulación de agua.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población no guardar todavía el paraguas, mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras endebles durante las tormentas, además de evitar circular por calles con niveles elevados de agua.

¿Qué es la vaguada maya?

La llamada vaguada maya es una zona alargada de baja presión que suele formarse sobre la península de Yucatán, principalmente durante las tardes. El intenso calentamiento acumulado durante el día se combina con la humedad procedente del Mar Caribe y el Golfo de México, provocando que el aire caliente y húmedo ascienda.

Ese movimiento ascendente permite la formación de nubes de tormenta, conocidas como cumulonimbos, que pueden ocasionar aguaceros, descargas eléctricas y ráfagas de viento. La vaguada maya no es una tormenta tropical ni un ciclón con trayectoria propia, sino un fenómeno regional que puede intensificar las lluvias cuando coincide con ondas tropicales, vórtices en altura u otros sistemas atmosféricos.

Para el viernes y sábado se espera que las lluvias reduzcan su intensidad y distribución, aunque todavía podrían presentarse de forma dispersa en la península. A partir del domingo, la llegada de otra onda tropical podría incrementar nuevamente las precipitaciones.

El panorama para las fiestas patrias todavía es preliminar. Existe posibilidad de lluvias alrededor del 15 de septiembre, pero por ahora no se prevé que sean generalizadas o tan intensas. Este escenario podría cambiar si las próximas ondas tropicales retrasan su desplazamiento hacia el oeste.

JGH