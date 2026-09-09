Conafor confirma incendio activo en Los Petenes de Campeche; afecta más de 20 hectáreas

La Comisión Nacional Forestal, Conafor, mantiene como activo el incendio registrado dentro de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, en el municipio de Campeche, de acuerdo con la actualización consultada este jueves 10 de septiembre.

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El siniestro se localiza en el predio San Francisco Kobén y presenta una superficie preliminar afectada de 20.2168 hectáreas. El reporte todavía no incluye porcentajes de control y liquidación ni precisa la cantidad de combatientes desplegados.

El usuario Alejandro Rodríguez compartió un video en redes sociales en el que se observa una extensa columna de humo elevándose desde la zona del incendio. Las imágenes fueron captadas a varios kilómetros del siniestro y muestran cómo la humareda podía apreciarse desde la capital campechana.

El fuego fue detectado desde el miércoles en una zona de pastizales, aproximadamente a la altura del kilómetro 12 del periférico Pablo García y Montilla, paralelo a la carretera y a unos 500 metros de esta vía. Personal de Protección Civil Municipal confirmó el incendio y comenzó el monitoreo junto con la Conafor y la Secretaría de Protección Civil de Campeche.

En el primer reporte se indicó que las llamas no representaban un riesgo inmediato para la población ni para la infraestructura cercana. Sin embargo, las autoridades mantenían vigilancia sobre el área para detectar cualquier cambio en el comportamiento del fuego y determinar las acciones necesarias para combatirlo.

Hasta el último corte disponible, el incendio continúa clasificado como activo. Las autoridades no han informado las posibles causas ni confirmado afectaciones a manglares u otras zonas sensibles de la reserva.

La superficie de 20.2168 hectáreas es preliminar, por lo que podría modificarse después de los recorridos, labores de combate y evaluación de daños. También se espera que la Conafor actualice los porcentajes de control y liquidación del siniestro.

JGH