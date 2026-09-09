¿Cuánto cuesta hacer un testamento en Champotón? Conoce el costo y los documentos necesarios

En lo que va de la campaña del mes del testamento 2026, no se ha concretado ninguna documentación; sin embargo, hay una proyección de 10 testamentos, aunque los interesados aún deben completar la documentación necesaria para formalizar los trámites.

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Así lo dio a conocer el titular de la notaría pública número 54 de Champotón, Fernando Sandoval Sarmiento, quien recordó que en el mes de septiembre de 2025 se tramitaron 15 testamentos realizados.

“Todavía falta que la gente se vaya preparando para lo que es un testamento, en qué consiste, no dejar problemas en la familia. Eso ayuda mucho en la designación de los futuros herederos”, citó.

Sandoval Sarmiento consideró necesario fortalecer la cultura del testamento, pues reveló que muchas personas postergan este importante procedimiento.

“Hace falta incrementar la cultura del testamento, así la gente se ahorra problemas en la familia. El testamento tiene una ventaja, puede ser modificado en cualquier momento que lo desee el testador”, añadió.

El declarante precisó que los costos del testamento son los mismos que el año pasado, en este caso, 2 mil 500 pesos.

Entre la documentación requerida para tramitar el testamento, explicó, se encuentran las escrituras o títulos de propiedad que tenga la persona, así como la credencial del INE, CURP, acta de nacimiento, de matrimonio si son casados, y, en caso de estar casado, el acta de matrimonio. También es necesario presentar la constancia de situación fiscal y recibo de luz.

JGH