Fuertes lluvias desgajan antiguo árbol en el parque de San Martín de Campeche

Las fuertes lluvias vespertinas registradas este jueves 10 de septiembre provocaron el desprendimiento de varias ramas de un antiguo árbol ubicado en el parque IV Centenario, mejor conocido como parque de San Martín, frente a la Escuela Justo Sierra Méndez, en la ciudad de Campeche.

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Tras el incidente, personal acudió al lugar para cortar y retirar las ramas que cayeron dentro del parque, con el objetivo de liberar el área y evitar riesgos para estudiantes, peatones y familias que frecuentan este espacio público.

El desgajamiento ocurrió después del aguacero acompañado de ráfagas de viento que afectó diferentes sectores de la capital campechana. En redes sociales también circularon reportes sobre otros árboles y ramas caídas durante las condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades no reportaron lesionados ni daños materiales a raíz de este percance.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales por la caída de las ramas en el parque. Tampoco se ha precisado si el ejemplar presenta afectaciones estructurales que requieran una revisión, poda preventiva o retiro completo.

Las ramas fueron retiradas de manera preventiva debido a la cercanía del árbol con la escuela y las áreas de paso. Se recomienda a la población evitar permanecer debajo de árboles antiguos durante lluvias, tormentas eléctricas o periodos con fuertes rachas de viento.