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Fuertes lluvias provocan inundaciones en ocho puntos de la capital de Campeche

Autoridades de Campeche piden extremar precauciones tras severos encharcamientos provocados por las lluvias en avenidas como Concordia, López Mateos y López Portillo.

Por Redacción Por Esto!

9 de sept de 2026

1 min

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Las intensas lluvias de este miércoles provocaron severos encharcamientos en diversas avenidas de Campeche.
Las intensas lluvias de este miércoles provocaron severos encharcamientos en diversas avenidas de Campeche. / Especial

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 9 de septiembre provocaron encharcamientos y elevados niveles de agua en diferentes avenidas de la ciudad de Campeche, por lo que autoridades exhortaron a conductores y peatones a extremar precauciones.

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La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, reportó afectaciones en la avenida Concordia, en los cruces con las calles Palenque y 13, así como en la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la calle 20 de Noviembre y la avenida Cuauhtémoc.

También se registraron acumulaciones de agua en el carril de baja velocidad, cerca de Palenque; la avenida Jaina, en Plan Chac; la avenida Adolfo López Mateos, en el cruce con Pedro Moreno, y la avenida López Portillo, a la altura de la calle 5.

Autoridades locales hicieron un llamado urgente a guiadores y peatones a tomar extremas precauciones.
Autoridades locales hicieron un llamado urgente a guiadores y peatones a tomar extremas precauciones. / Especial

Ante estas condiciones, la corporación recomendó evitar las zonas con acumulaciones considerables de agua, reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y atender las indicaciones de los elementos desplegados en los puntos afectados.

La SPSC informó que mantiene recorridos de vigilancia y apoyo en la capital campechana ante las condiciones climatológicas. En caso de alguna emergencia, la población puede comunicarse al 911.

JGH

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