Fuertes lluvias provocan inundaciones en ocho puntos de la capital de Campeche

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 9 de septiembre provocaron encharcamientos y elevados niveles de agua en diferentes avenidas de la ciudad de Campeche, por lo que autoridades exhortaron a conductores y peatones a extremar precauciones.

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La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, reportó afectaciones en la avenida Concordia, en los cruces con las calles Palenque y 13, así como en la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la calle 20 de Noviembre y la avenida Cuauhtémoc.

También se registraron acumulaciones de agua en el carril de baja velocidad, cerca de Palenque; la avenida Jaina, en Plan Chac; la avenida Adolfo López Mateos, en el cruce con Pedro Moreno, y la avenida López Portillo, a la altura de la calle 5.

Autoridades locales hicieron un llamado urgente a guiadores y peatones a tomar extremas precauciones. / Especial

Ante estas condiciones, la corporación recomendó evitar las zonas con acumulaciones considerables de agua, reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y atender las indicaciones de los elementos desplegados en los puntos afectados.

La SPSC informó que mantiene recorridos de vigilancia y apoyo en la capital campechana ante las condiciones climatológicas. En caso de alguna emergencia, la población puede comunicarse al 911.

JGH