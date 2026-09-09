Gusano barrenador avanza en Campeche: estos municipios concentran la mayoría de los casos

El gusano barrenador continúa avanzando en Campeche, donde se han contabilizado mil 135 casos de miasis entre animales y seres humanos. Del total, mil 122 corresponden a animales, mientras que otros 13 fueron diagnosticados en personas, de acuerdo con el corte más reciente atribuido al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica.

Noticia Destacada Más de 300 casos de gusano barrenador en mascotas de Campeche

El municipio de Campeche encabeza la incidencia, con 262 registros, seguido de Candelaria, con 246, y Calakmul, con 194. Estas tres demarcaciones concentran 702 casos, equivalentes a cerca del 62 por ciento del total estatal. Después aparecen Escárcega, con 110; Carmen, con 94, y Champotón, con 82.

Más de 300 perros y gatos afectados

Dentro de las cifras estatales, las mascotas representan una parte importante de las afectaciones, pues se han confirmado 296 casos en perros y 16 en gatos, para un total de 312. Sin embargo, el Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Campeche advirtió que la cantidad real podría ser mayor debido a la falta de diagnósticos y reportes oficiales.

Miguel Ángel Novelo Piña, presidente del organismo, señaló que en la capital campechana y comunidades cercanas son atendidos entre dos y tres nuevos casos por semana, principalmente en perros en situación de calle. Estos animales son especialmente vulnerables porque permanecen expuestos, presentan heridas sin tratar y carecen de vigilancia veterinaria.

La precisión más importante es escribir “mil 135 casos totales” y no “mil 135 animales afectados”, porque esa suma ya incluye los 13 casos humanos.