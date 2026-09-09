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Lluvias provocan caída de frondoso árbol en el Parque Costero 500 del malecón de Champotón

Al lugar llegó el personal de Protección Civil de Champotón, quien se encargó de realizar las contingencias pertinentes, incluyendo el abanderamiento de la zona.

Por Jorge May

9 de sept de 2026

1 min

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La caída del árbol afectó el tránsito pero no hubo personas lesionadas.
La caída del árbol afectó el tránsito pero no hubo personas lesionadas. / Foto: Jorge May

Las fuertes lluvias, acompañadas de rachas moderadas, provocaron la caída de un árbol ubicado en el Parque Costero 500 del malecón "Carlos Sansores" de Champotón.

Según los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este miércoles, en dicho espacio ubicado sobre el carril externo de esta zona costera.

José N., de 26 años, fue vinculado a proceso por feminicidio.

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Tras la caída del frondoso árbol, sus ramas obstruyeron parcialmente uno de los carriles de esta avenida. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni ocasionó daños materiales.

Al lugar llegó el personal de Protección Civil de Champotón, quien se encargó de realizar las contingencias pertinentes, incluyendo el abanderamiento de la zona, con la finalidad de liberar en su totalidad esta vialidad.

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