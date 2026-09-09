Más de 100 campechanos recuperan la vista tras cirugías gratuitas de cataratas en el ISSSTE

Más de 100 personas en Campeche, principalmente adultos mayores, mejoraron de forma significativa su visión y con ello su confianza, movilidad e independencia, luego de ser sometidas a cirugías de cataratas durante la primera Jornada Quirúrgica de Cataratas de 2026, realizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En total, fueron beneficiados 103 derechohabientes: 58 mujeres y 45 hombres, de entre 60 y 87 años.

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En este contexto, el organismo dio a conocer que se encuentra preparado para implementar la Universalización de los Servicios de Salud, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al contar con infraestructura, equipamiento, insumos y personal para fortalecer y ampliar la atención médica que brinda a la población.

La jornada se llevó a cabo en la Clínica Hospital "Dr. Patricio Trueba de Regil", en la capital del Estado, donde se realizaron procedimientos para la colocación de lentes intraoculares, con una duración promedio de 20 minutos por paciente. Todos fueron dados de alta en buen estado de salud.

El director de la unidad médica, Osmany Galbán Hernández, destacó que estas acciones representan un beneficio que trasciende la mejoría visual, pues permiten a las personas desplazarse con mayor facilidad, retomar actividades cotidianas y fortalecer la convivencia con sus familias.

Explicó que para muchos adultos mayores atender las cataratas significa recuperar autonomía y seguridad, al dejar atrás las limitaciones que dificultaban actividades tan sencillas como caminar, participar en reuniones familiares o desenvolverse sin ayuda.

“Estas jornadas de catarata indiscutiblemente tienen un gran beneficio para nuestros derechohabientes, porque significa restaurar la visión. Mejora la calidad de vida, caminan sin dificultad, participan, intervienen en la familia”, resaltó.

Galbán Hernández reconoció el trabajo coordinado de médicos, cirujanos, enfermeras, trabajadores sociales, internos y pasantes, cuyo compromiso hizo posible esta primera jornada quirúrgica del año.

Subrayó que la Clínica Hospital cuenta con las condiciones necesarias para brindar servicios médicos oportunos y de calidad en la Entidad, así como para avanzar en las metas establecidas para el sector.

Finalmente, afirmó que el ISSSTE es consciente del papel que desempeña dentro del sistema nacional de salud y está listo para afrontar los retos de la nueva estrategia de universalización de la atención médica promovida por la Presidenta de México, con el propósito de acercar servicios y procedimientos especializados a un mayor número de personas.

JGH