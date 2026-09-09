¡Megapuente en Campeche! Alumnos no tendrán clases del 16 al 20 de septiembre

Con motivo de las festividades por el aniversario de la Independencia de México, estudiantes de educación básica en Campeche tendrían un megapuente patrio de cinco días, al suspenderse las actividades escolares a partir del miércoles 16 de septiembre y reanudarse hasta el lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con la disposición anunciada, las actividades escolares quedarían suspendidas durante los días 16, 17 y 18 de septiembre, periodo que se enlazará con el sábado 19 y domingo 20, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de cinco días consecutivos sin acudir a las aulas.

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El regreso a clases está previsto para el lunes 21 de septiembre, cuando deberán retomarse las actividades académicas con normalidad.

La medida representaría una modificación al calendario habitual de septiembre, ya que el calendario escolar general contempla únicamente el 16 de septiembre como día de suspensión de labores docentes.

Por ello, las familias deberán mantenerse atentas a los comunicados oficiales de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) y de cada plantel para conocer las disposiciones aplicables.

El descanso coincidirá con las celebraciones patrias que se desarrollarán en distintos puntos del estado, por lo que también se espera una mayor movilidad de familias durante estos días.

De confirmarse oficialmente la suspensión del 16, 17 y 18 de septiembre, los estudiantes regresarían a las aulas hasta el lunes 21 de septiembre de 2026.