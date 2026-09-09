“No esperan a que cruce el peatón”: semáforos apagados generan temor en Champotón

Los cruces de semaforización en la zona del deportivo Ulises Sansores con la ampliación Colosio se encuentran fuera de servicio, situación que está generando confusión entre conductores al momento de cruzar, así como temor para los peatones.

Noticia Destacada “No hay dónde cruzar”: Lluvias en Champotón convierten calle de Tierra y Libertad en un lodazal

Los semáforos de esta zona se localizan sobre la calle 10, entre calle 1 con 41 de la colonia Ulises Sansores.

Trascendió que la caída de unos recientes rayos habría afectado la funcionalidad de estos aparatos de tránsito, sin embargo, hasta el momento las autoridades locales no han emitido una postura.

Angélica Morales emitió una opinión desde la perspectiva de padre de familia, alegando que los semáforos son indispensables para los alumnos.

“Si no funciona esto los alumnos y peatones en general no pueden pasar. Están pasando las motos y carros y no esperan a que cruce el peatón”, concluyó.

JGH