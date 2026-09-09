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“No hay dónde cruzar”: Lluvias en Champotón convierten calle de Tierra y Libertad en un lodazal

Vecinos afectados de Tierra y Libertad piden agilizar la rehabilitación de la calle 49, pues el exceso de lodo generado por las lluvias dificulta el paso de peatones y estudiantes.

Por Jorge May

9 de sept de 2026

1 min

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Vecinos de Tierra y Libertad solicitan agilizar la rehabilitación de una calle.
Vecinos de Tierra y Libertad solicitan agilizar la rehabilitación de una calle. / Jorge May

Vecinos de la colonia Tierra y Libertad piden agilizar los trabajos de rehabilitación por la calle 49 esquina con calle 14 debido a la cantidad de lodo existente, el cual está afectando el tema de la movilidad en esta temporada de lluvias.

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Según los datos proporcionados, acudieron a raspar, aunque los trabajos por alguna razón quedaron en pausa.

El señor Germán Domínguez pidió que se agilicen estos trabajos, dado que la cantidad de lodo provoca afectaciones para los estudiantes a la hora que van a la escuela.

“Mientras no la arreglen esto va a estar así. No sé si le van a tirar carpeta, no lo sé. Esto es una puerquesa y, la verdad, no hay por dónde cruzar”, destacó.

Otros vecinos del sector comentaron que la solución no está en raspar y aplicar material de sascab, sino en la de ponerle un buen pavimento para evitar la formación del lodo.

JGH

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