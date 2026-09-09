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Onda Tropical 38 azota a Campeche: Cae transformador y se registran apagones

La Onda Tropical 38 provocó una fuerte tormenta eléctrica en Campeche, con apagones, inundaciones y la caída de un poste con transformador en Solidaridad Urbana.

Por Alex Pech

9 de sept de 2026

1 min

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La Onda Tropical Número 38 provocó una fuerte tormenta eléctrica en Campeche.
La Onda Tropical Número 38 provocó una fuerte tormenta eléctrica en Campeche. / Especial

Fuerte tormenta eléctrica de la Onda Tropical Número 38, además de provocar apagones de energía, ocasionó encharcamientos en las principales avenidas de la capital campechana.

Las intensas lluvias de este miércoles provocaron severos encharcamientos en diversas avenidas de Campeche.

Noticia Destacada

Fuertes lluvias provocan inundaciones en ocho puntos de la capital de Campeche

El fuerte aguacero con ráfagas de viento derribó un poste con todo y transformador en la calle Chiná por Kobén, en la unidad habitacional Solidaridad Urbana.

Además, el meteoro generó severos encharcamientos e inundaciones en las principales vialidades de la capital campechana.

Cientos de ciudadanos que se desplazaban a pie, en motos y vehículos trataron de buscar refugio ante la fuerza de la naturaleza.

JGH

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