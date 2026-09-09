Onda Tropical 38 azota a Campeche: Cae transformador y se registran apagones

Fuerte tormenta eléctrica de la Onda Tropical Número 38, además de provocar apagones de energía, ocasionó encharcamientos en las principales avenidas de la capital campechana.

Noticia Destacada Fuertes lluvias provocan inundaciones en ocho puntos de la capital de Campeche

El fuerte aguacero con ráfagas de viento derribó un poste con todo y transformador en la calle Chiná por Kobén, en la unidad habitacional Solidaridad Urbana.

Además, el meteoro generó severos encharcamientos e inundaciones en las principales vialidades de la capital campechana.

Cientos de ciudadanos que se desplazaban a pie, en motos y vehículos trataron de buscar refugio ante la fuerza de la naturaleza.

JGH