Semabicce alista acciones tras fallo de la SCJN sobre agroquímicos en Hopelchén

La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) confi rmó que dará seguimiento al amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionado con el uso de agroquímicos y la protección de las abejas en Hopelchén.

La titular de la dependencia, Jocelyn Durán Murrieta, señaló que todavía está pendiente una reunión con los productores de miel para revisar los alcances de la resolución, concedida hace cerca de dos semanas por el máximo tribunal del país.

Explicó que el problema de la mortandad de abejas no es reciente y que desde hace alrededor de un año y medio se trabaja en el tema. Como parte de las acciones, se creó un comité de atención con dos mesas de trabajo para buscar soluciones a la problemática.

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Lo anterior, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a autoridades municipales y estatales establecer medidas de control sobre el uso de plaguicidas en Hopelchén, a través de una resolución que concedió un amparo a comunidades mayas ante indicios

de sustancias como glifosato en el agua de la región.

El fallo deriva del Amparo en Revisión 283/2025, promovido por comunidades mayas de Hopelchén. La SCJN determinó que, ante la existencia de posibles riesgos ambientales, la falta de certeza científi ca no constituye una razón válida para retrasar la adopción de medidas de protección tanto para las abejas como para los apicultores.

Una de las mesas impulsó una propuesta para reformar distintas leyes relacionadas con la actividad apícola, iniciativa que

ya se encuentra en la Cámara de Diputados. La otra permitió establecer acciones con agricultores de la zona para promover mejores prácticas y reducir riesgos para las colmenas.

Entre las medidas se incluyeron talleres y reuniones con productores agrícolas, además de acciones para mejorar el manejo de los envases de agroquímicos. El objetivo fue generar condiciones que permitan reducir los efectos de estos productos sobre las abejas y la actividad apícola.

Durán Murrieta indicó que el amparo de la SCJN ordena suspender el uso de agroquímicos mientras se esclarece la situación y también pide establecer mecanismos para proteger el trabajo de los agricultores y garantizar el bienestar de las abejas.

La funcionaria estatal reconoció que aún debe revisarse con detalle la resolución para determinar las obligaciones de cada autoridad. Señaló que la regulación de los agroquímicos corresponde a instancias federales, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).