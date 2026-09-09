Supera Campeche a Yucatán en homicidios

Entre enero y agosto de 2026, la incidencia de homicidios dolosos en México registró un promedio nacional de 362.06 casos por Entidad. En este periodo, el estado de Campeche contabilizó 71 víctimas, cifra que representa el 0.6 por ciento del total nacional y equivale al 19.61 por ciento del promedio del país.
Con este resultado, Campeche se ubica en el lugar 24 a nivel nacional y en el noveno con menor número de casos, entre las entidades con menor incidencia delictiva del territorio mexicano.
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Durante la ‘Mañanera del Pueblo’, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales revelan que, a nivel nacional, cinco Estados concentran la mayoría de los casos de homicidio doloso: Guanajuato, con 983 (8.5 por ciento); Baja California, con 970 (8.4 por ciento); Chihuahua, con 924 (8.0 por ciento); Sinaloa, con 866 (7.5 por ciento), y el Estado de México, con 702 (6.1 por ciento). No obstante, siete Entidades concentran el 49.3 por ciento del total de casos, con 5 mil 715 registros.
En el extremo opuesto, los cinco estados con menor cantidad de homicidios son Yucatán, con 17 casos (0.1 por ciento); San Luis Potosí, con 34 (0.3 por ciento); Durango, con 36 (0.3 por ciento); Nayarit, con 42 (0.4 por ciento), y Baja California Sur, con 43 (0.4 por ciento).
En la Península de Yucatán, Quintana Roo ocupa el primer lugar en número de homicidios dolosos, con 87 casos (0.8 por ciento del total nacional); Campeche se posiciona en segundo lugar regional, con 71 registros (0.6 por ciento), y Yucatán ocupa el tercer lugar peninsular, con 17 casos (0.1 por ciento).
Respecto a la disminución del promedio diario de homicidios dolosos en la comparación anual de enero-agosto de 2025 contra enero-agosto de 2026, un total de 30 entidades federativas registraron reducciones.
En el caso particular de Campeche, la Entidad logró una disminución del 15.5 por ciento en su promedio diario.
En la región peninsular, Quintana Roo encabeza la reducción, con 59.9 por ciento, seguido de Campeche, con 15.5 por ciento, y Yucatán, con una disminución del 15.0 por ciento.
A nivel nacional, los cinco estados que registraron las mayores disminuciones en el promedio diario fueron San Luis Potosí, con 79.8 por ciento; Nayarit, con 65.3 por ciento; Quintana Roo, con 59.9 por ciento; Baja California Sur, con 53.8 por ciento, y Zacatecas, con 51.3 por ciento.
En contraste, los Estados con menores reducciones fueron Colima, con 4.7 por ciento; Coahuila, con 5.8 por ciento; Ciudad de México, con 7.9 por ciento; Durango, con 10.0 por ciento, y Chiapas, con 13.9 por ciento