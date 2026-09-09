Tras años de reclamos, inicia pavimentación en San Manuel Canutillo

Luego de poco más de un lustro de insistentes gestiones, bloqueos informales y reclamos en plataformas digitales, habitantes de la comunidad de San Manuel Canutillo fi nalmente atestiguaron el despliegue de maquinaria pesada destinada a la pavimentación de sus vialidades principales. Sin embargo, el júbilo inicial se ha transformado en un llamado vecinal de alerta y estricta vigilancia ciudadana.

El origen del descontento se debe a la media década entre lodo y promesas incumplidas denunciadas a través de redes sociales.

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Aunque los presupuestos globales de infraestructura vial rural en la Entidad, gestionados mediante fondos federales como el Faismun o a través de la secretaría estatal (Sedumop), suelen asignar montos individuales que oscilan entre 1.5 y seis millones de pesos para tramos de interconexión ejidal, por lo cual los moradores de San Manuel Canutillo han manifestado su preocupación ante el hermetismo o la falta de un desglose público visible sobre el costo total exacto de este tramo.

La mayor queja en el entorno digital de los residentes no es el dinero en sí, sino el temor a que la autoridad ejerza los recursos en materiales de baja calidad, como “simples capas de asfalto” o material de relleno que se deslave con los primeros aguaceros fuertes, por lo cual los colonos se mantendrán vigilantes de los trabajos