Motociclista es derribado tras corte de circulación en la colonia Burócrata.

Un joven motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta cuyo conductor intentó ganarle el paso, provocando que terminara derribado sobre el pavimento en calles de la colonia Burócrata.

El percance se registró la tarde de este jueves en el cruce de la avenida 56 con la calle 33-A, cuando el afectado circulaba a bordo de una motocicleta particular marca Italika, color gris, con placas de circulación 45GUP8 del estado de Campeche, con dirección hacia la glorieta del camarón.

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De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de una camioneta marca GAC, color negro, con placas VST-535-D del estado de Culiacán, intentó incorporarse a la vialidad sin respetar el derecho de paso del motociclista. En su maniobra, le cortó la circulación y lo impactó en el costado derecho, provocando que el joven perdiera el control de la unidad y cayera abruptamente sobre el asfalto.

Tras el fuerte golpe, el motociclista quedó tendido en la vía con visibles muestras de dolor, principalmente en la pierna derecha, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

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A pesar de las molestias, el lesionado decidió no ser trasladado a un hospital, al manifestar que permanecería en el lugar en espera de la aseguradora de la camioneta, con el fin de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y la atención de sus lesiones.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el deslinde de responsabilidades y abanderar la zona, evitando así mayores riesgos para otros automovilistas. Una vez concluida la atención, los paramédicos se retiraron del lugar.

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