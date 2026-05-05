Accidente deja lesionado a joven vendedor de marquesitas en la colonia Burócrata

Un joven dedicado a la venta de marquesitas resultó lesionado la noche de este martes, luego de perder el control de su motocicleta adaptada con remolque tras caer en un bache mientras presuntamente discutía con el conductor de otro vehículo.

Los hechos se registraron sobre la calle 50-B por 35-A y 33-B, en la colonia Burócrata, donde el comerciante circulaba a bordo de su unidad con remolque —habilitada para la venta de este tradicional antojito—, con placas de circulación 14GYL8 del estado de Campeche.

Noticia Destacada Intento de linchamiento en la colonia Morelos tras presunto asalto a madre e hijo

De acuerdo con la versión del propio conductor, momentos antes del percance sostenía una discusión con el operador de otro automóvil, lo que habría provocado que se distrajera y no se percatara de un hoyo en la carpeta asfáltica. Al pasar sobre el desperfecto, una de las llantas cayó en el bache, ocasionando que perdiera el control del vehículo.

Tras el impacto, el joven fue proyectado contra una camioneta de la marca Nissan, color azul, con placas DGS-695-C del estado, la cual se encontraba debidamente estacionada. Posteriormente, cayó al pavimento, golpeándose la cabeza y sufriendo una herida sangrante.

El joven fue proyectado contra una camioneta de la marca Nissan. / Por Esto.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. A pesar del golpe, el joven no requirió traslado a un hospital, permaneciendo en el sitio tras ser estabilizado.

En cuanto a los daños materiales, el afectado intentó llegar a un acuerdo con el propietario de la camioneta para la reparación correspondiente, evitando así la intervención de otras instancias.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. / Por Esto.

El incidente generó momentánea movilización en la zona y reavivó la preocupación de vecinos por el mal estado de las calles, señalando que los baches representan un riesgo constante para conductores y peatones.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal