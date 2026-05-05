Administración de Pablo Gutiérrez Lazarus minimiza inseguridad en Carmen

Aunque Carmen es considerado el segundo municipio más inseguro en el Estado, la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus minimiza los hechos violentos y ha disminuido la asignación de recursos para blindar a los cuerpos policiacos, así como a la adquisición de equipamiento en más de 36.8 millones de pesos.

Al hacer una comparativa en los ejercicios fiscales 2025 y 2026, específicamente en el apartado de “Seguridad y prevención ciudadana”, hubo una disminución de 36 millones 870 mil pesos en recursos fiscales municipales para este apartado.

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En el desglose de cifras, de acuerdo con los presupuestos de egresos municipales aprobados por el cabildo, el rubro pasó de 39 millones 965 mil 679.97 pesos en 2025, a solo 3 millones 95 mil 719 pesos en 2026, es decir, una disminución del 92.25% de un año a otro. Tan solo en 2025, el presupuesto total destinado a “Seguridad y prevención ciudadana” ascendió a 187 millones 115 mil 286.93 pesos, integrado por: 39 millones 965 mil 679.97 pesos de recursos fiscales municipales y 147 millones 149 mil 606 pesos de recursos federales.

Para 2026, el monto total es de 215 millones 518 mil 876.47 pesos, conformado por 3 millones 95 mil 719 pesos de recursos municipales, 33 millones 157 mil 404.88 pesos de recursos estatales y 179 millones 265 mil 752.59 pesos de recursos federales. Esto quiere decir que, tanto las autoridades estatales como federales han demostrado mayor interés en el bienestar de los carmelitas, por encima del alcalde, que es la primera autoridad en atender las necesidades ciudadanas.

Inseguridad latente

Apenas el pasado fin de semana un hombre fue ejecutado en plena vía pública, cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra él. También los locatarios del mercado Alonso Felipe de Andrade han reiterado sus exigencias al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus para reforzar la seguridad en la zona comercial, solicitando el incremento de elementos de la Policía Municipal ante el aumento de hechos violentos y situaciones de riesgo.

Los comerciantes recordaron un reciente incidente en el que un sujeto intentó agredir con arma blanca a un trabajador del mercado, hecho que generó preocupación entre los locatarios, quienes señalaron que la situación rebasó la capacidad de respuesta del personal de vigilancia.