Camión derriba postes y deja sin servicios a Atasta

Habitantes de la Península de Atasta siguen siendo víctimas del transporte de carga pesada, pues la imprudencia de muchos conductores derivó en que decenas de pobladores se quedaran sin energía eléctrica, telefonía e internet, luego de que un camión reventara cables y arrancara postes mientras circulaba sobre la carretera federal 180.

Fue durante la tarde-noche del lunes cuando un camión imprudente reventó los cables y ladeó los postes. De inmediato, los pobladores le dieron alcance para exigir que se hiciera responsable, pero el chofer se negaba a reconocer su culpa y a llamar a su seguro.

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Casi a la medianoche, los habitantes, sin energía eléctrica ni servicios de comunicación, presionaron a la Guardia Nacional para que obligara al chofer a agilizar los trámites, pues solo así la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (TELMEX) acudirían en su auxilio.

La Comisaría Municipal de Atasta logró una instalación temporal para que tuvieran luz durante la noche. Desde temprano del martes, personal de CFE y TELMEX arribó para realizar los trabajos de reparación, que incluyeron la colocación de postes, nuevas líneas y el cableado hacia más de una decena de viviendas afectadas.

Los habitantes señalaron que, ante el crecimiento poblacional, es necesario generar una estrategia para que los transportistas eviten circular como si fuera autopista, y que las empresas de servicios tengan instalaciones elevadas para prevenir incidentes.

Las siete comunidades de la Península de Atasta esperan la conclusión del proyecto de la subestación eléctrica, que permitirá contar con mejores instalaciones, abastecimiento suficiente y evitar las variaciones de voltaje que históricamente han provocado manifestaciones, bloqueos y pérdidas millonarias por electrodomésticos descompuestos.