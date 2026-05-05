Ciudad del Carmen celebra legado artístico con Jornadas Brecheras

El Grupo Cultural Brecha celebrará su 81 aniversario con una serie de actividades conmemorativas durante el mes de mayo, informó su presidente, Romualdo Arias Evia, quien destacó la importancia de preservar la identidad cultural local a través del impulso a nuevos talentos, pues no es necesario contratar artistas foráneos cuando en Ciudad del Carmen existe un gran abanico de artistas.

El representante explicó que mayo es una fecha significativa, ya que el 7 de mayo de 1945 se formalizó la integración del grupo, por lo que este año conmemoran más de ocho décadas de trayectoria cultural en Ciudad del Carmen.

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Como parte de las actividades, el jueves 7 de mayo iniciarán con una ofrenda floral en el panteón Último Paseo, en honor a los integrantes fallecidos. Posteriormente, se llevará a cabo una misa en el Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora del Carmen y, al concluir, las actividades se trasladarán al parque Ignacio Zaragoza, donde se realizará un evento artístico a partir de las 7:30 de la noche, marcando el inicio formal de las llamadas “Jornadas Brecheras”, encuentros de talentos locales.

Este año las jornadas llevan por nombre “Adelita Cetina”, en reconocimiento a una nativa carmelita, destacada promotora cultural y odontóloga, quien desde joven participó en el impulso artístico local junto a su familia de músicos.

El presidente del grupo subrayó que uno de los principales objetivos es dar difusión a artistas locales, ante un contexto donde la globalización ha desplazado en ocasiones el reconocimiento del talento regional. El programa contempla la participación del ballet folclórico de la Casa de la Cultura, el grupo “Raíz de mi Tierra”, así como un estudiante del CETIS 20, entre otros jóvenes talentos musicales.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que antes de contratar artistas foráneos, se apoye a los artistas locales, incluso en la zona rural, brindándoles espacios donde puedan desarrollarse, al considerar que en la región existe talento suficiente que merece mayor proyección.