Médicos alertan por golpe de calor en Carmen

Ante el incremento de temperaturas en la Entidad y la confirmación de al menos una defunción por golpe de calor a nivel estatal, la Asociación de Médicos Familiares y Generales en Ciudad del Carmen advirtió sobre la importancia de identificar correctamente los síntomas y evitar confusiones con otros padecimientos como la deshidratación o la insolación. Además, considera que la prevención es clave para evitar que estos casos se agraven, recordando que en años anteriores ya se han registrado situaciones similares en escuelas, donde alumnos presentaron síntomas por exposición al calor, lo que derivó en ajustes de horarios para proteger su salud.

El especialista explicó que, aunque recientemente se han reportado casos en Ciudad del Carmen, incluyendo una persona que se desvaneció mientras realizaba ejercicio y otra que sufrió un accidente presuntamente relacionado con el calor, no todos corresponden necesariamente a un golpe de calor, ya que este diagnóstico requiere cumplir con características específicas.

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Detalló que uno de los principales indicadores es que la temperatura corporal supere los 40 grados, acompañado de síntomas como piel seca, dolor de cabeza, taquicardia, sed intensa, náuseas, vómitos, somnolencia, espasmos musculares e incluso alteraciones neurológicas. El antecedente clave es la exposición prolongada a altas temperaturas, ya sea de forma directa al sol o en ambientes cerrados con calor extremo.

El médico señaló que muchas personas suelen confundir el golpe de calor con deshidratación, por lo que insistió en la necesidad de acudir a valoración médica ante cualquier síntoma, para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

Respecto a las medidas preventivas, destacó que acciones como la reducción de horarios escolares durante las horas de mayor radiación solar sí contribuyen a disminuir riesgos, especialmente en menores de edad. Asimismo, recomendó evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera, mantenerse en lugares frescos y reducir actividades físicas intensas en horarios críticos.

Indicó que, aunque por ahora los casos en consulta aún son limitados, se espera un incremento conforme avancen los meses más calurosos como mayo, junio y julio, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia.

En cuanto a la hidratación, aclaró que bebidas energizantes o deportivas no son la mejor opción para la población en general, ya que están diseñadas para atletas de alto rendimiento. En su lugar, recomendó el consumo de agua y soluciones de electrolitos orales disponibles en farmacias, las cuales sí cuentan con respaldo médico para la rehidratación.

Finalmente, reiteró que la prevención es clave para evitar que estos casos se agraven, recordando que en años anteriores ya se han registrado situaciones similares en escuelas, donde alumnos presentaron síntomas por exposición al calor, lo que derivó en ajustes de horarios para proteger su salud.