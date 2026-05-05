Mercado Chechén sigue sin recuperarse a tres años de su reubicación en Ciudad del Carmen

A tres años de su reubicación, comerciantes del Mercado Chechén continúan enfrentando una recuperación económica lenta, con ventas que apenas alcanzan en promedio el 40 por ciento, en medio de factores como la lejanía del lugar, deficiencias en el transporte público y la competencia del comercio informal.

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De acuerdo con Mario Hernández, comerciante de ropa, pese al panorama complicado, los comerciantes mantienen expectativas de mejora durante próximas fechas clave como el Día de las Madres y la temporada de feria, confiando en que estas generen un repunte en la actividad comercial.

Los locatarios señalaron que en últimas semanas se logró la ocupación al 100 por ciento de los espacios que no lograban adjudicarse, porque muchos piensan que la clientela se obtiene de un día para otro cuando no es así. Indicó que quienes han permanecido desde el día uno de apertura, y pese a las dificultades, han mantenido precios accesibles y continúan invitando a la ciudadanía a visitar el mercado, donde actualmente se ofrecen productos en diversas áreas como pescadería, carnicería, pollería, frutas, verduras y tortillerías, consolidándose como un espacio completo para el consumo familiar.

Destacó que uno de los principales retos ha sido la movilidad, ya que el transporte urbano pasa con intervalos de hasta 40 minutos, lo que limita la llegada de clientes, mientras que servicios alternativos como los pochimóviles han ganado mayor preferencia por su rapidez.

Esperan repunte en ventas durante el Día de las Madres y la feria. / Perla Prado Gallegos

Asimismo, reconoció que la permanencia del tianguis en la zona donde anteriormente operaban ha impactado directamente en sus ventas, ya que este ha crecido considerablemente, alcanzando hasta seis o siete cuadras los fines de semana, lo que continúa atrayendo a gran parte de su clientela tradicional, es decir, ya la gente no se traslada hasta el nuevo mercado porque todo lo encuentran muy cerca de sus viviendas.

De acuerdo con los comerciantes, algunos compañeros han optado por mantener actividad tanto en el nuevo mercado como en el tianguis, iniciando jornadas desde las 3:00 de la mañana para poder sostener sus ingresos ante la falta de estabilidad económica, que es atribuible a los factores antes mencionados.

Aunque en temporadas como diciembre y Semana Santa se registraron repuntes importantes alcanzando hasta un 80 por ciento de incremento en ventas, estos periodos no han sido suficientes para lograr una recuperación sostenida. Los locatarios también destacan iniciativas como la instalación de asadores durante fines de semana, lo que ha incentivado el consumo, especialmente en productos como pescado, carne y pollo, ofreciendo mayor comodidad a los clientes.

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Pese al panorama complicado, los comerciantes mantienen expectativas de mejora durante próximas fechas clave como el Día de las Madres y la temporada de feria, confiando en que estas generen un repunte en la actividad comercial. Sin embargo, reconocen que la consolidación del mercado podría tardar varios años más, recordando experiencias de otros centros de abasto que tardaron hasta dos décadas en estabilizarse, aunque aseguran que continuarán apostando por el proyecto.

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JGH