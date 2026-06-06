Una familia integrada por un hombre, una mujer y una menor de edad resultó con golpes y lesiones menores luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en calles de la colonia Solidaridad Urbana, cerca del parque central. Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Central con la calle Contadores, donde los tres integrantes de la familia viajaban a bordo de una motocicleta automática de la marca Italika, color gris y sin placas de circulación.

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Por causas que fueron expuestas a las autoridades en el lugar, terminaron impactándose contra la parte trasera de un automóvil Suzuki Ignis, color gris, con placas DHL-260-B del estado de Campeche. De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor de la motocicleta, momentos antes del percance eran perseguidos por el ocupante de otra motocicleta, con quien presuntamente mantienen problemas legales.

En su intento por alejarse del sujeto, realizó una maniobra que terminó provocando la pérdida de control de la unidad y el posterior choque contra el vehículo que circulaba delante de ellos. Tras el impacto, los tres ocupantes de la motocicleta quedaron con diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria tanto a los adultos como a la menor de edad. Afortunadamente, ninguno de los lesionados requirió ser trasladado a un hospital.

Familia en motocicleta resulta lesionada tras chocar contra un automóvil en la colonia Solidaridad Urbana / Especial

Elementos de la Policía Municipal y peritos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondiente. Durante las diligencias se informó que los daños ocasionados al automóvil fueron mínimos, limitándose a un golpe menor en la parte trasera. Finalmente, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado a otras instancias.

Antes de retirarse del lugar, las autoridades exhortaron al conductor de la motocicleta a presentar la denuncia correspondiente en caso de contar con datos que permitan identificar al presunto motociclista que, según su versión, los venía siguiendo y cuya acción habría derivado indirectamente en el accidente.