Alma Sánchez Rivero se perfila como referente político en Carmen rumbo a 2027

A pocos días de que trascendiera que la científica Alma Sánchez Rivero podría convertirse en un referente para coordinar los trabajos municipales de Morena, diversos sectores sociales han reconocido que existen elementos para considerar que cuenta con la capacidad de encabezar dichos trabajos rumbo a 2027.

Sánchez Rivero comienza a posicionarse como un perfil de interés entre la sociedad carmelita, destacando su trayectoria académica, científica y social como una de sus principales fortalezas en el panorama político de la Isla.

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Su formación como investigadora, catedrática y promotora de proyectos sociales le ha permitido construir una imagen vinculada con la educación, el conocimiento y la atención comunitaria. Para diversos ciudadanos, su experiencia representa una alternativa basada en preparación profesional y contacto directo con las comunidades.

En 2027, Carmen elegirá autoridades municipales, juntas, diputados federales y representantes en el Congreso del Estado, por lo que la labor territorial e imparcialidad serán factores clave en quien encabece los trabajos.

Sectores de la población consideran que su perfil reúne características como capacidad, sensibilidad social y visión orientada al desarrollo mediante la educación y la ciencia. Su nombre comienza a ser identificado por quienes buscan nuevos liderazgos con compromiso comunitario.

Aunque el proceso electoral de 2027 está en una etapa inicial y los escenarios pueden modificarse, Alma Sánchez Rivero empieza a tomar relevancia dentro de la conversación pública de Carmen, colocándose como uno de los perfiles que despiertan atención en el futuro político del municipio.