Enjambre de abejas obliga a suspender operaciones en gasolinera de la carretera Isla Aguada–Sabancuy

La presencia de un enjambre de abejas generó una situación de emergencia en una estación de servicio localizada en el kilómetro 41 de la carretera federal Isla Aguada–Sabancuy, donde trabajadores y clientes tuvieron que resguardarse para evitar ser alcanzados por los insectos, lo que obligó a interrumpir temporalmente las actividades del establecimiento.

Testigos señalaron que las abejas se concentraron inicialmente sobre parte de la estructura metálica de la gasolinera; sin embargo, minutos después comenzaron a dispersarse de manera agresiva, ocasionando momentos de tensión entre el personal y los automovilistas que se encontraban cargando combustible.

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En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los empleados alertan a las personas para que busquen refugio en las oficinas, mientras varios conductores permanecieron dentro de sus vehículos.

De acuerdo con trabajadores del lugar, el reporte fue realizado en más de una ocasión al número de emergencias 911; no obstante, indicaron que les informaron que la atención sería canalizada a Protección Civil, debido a que no se contaba con el equipo especializado para enfrentar este tipo de incidentes.

Finalmente, personal de la corporación acudió al sitio para controlar el enjambre y permitir que las operaciones de la gasolinera se reanudaran con normalidad.