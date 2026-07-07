¡Sigue conflicto en IMSS de Mamantel! Personal rechaza acuerdo y exige destitución de jefa

El conflicto laboral en el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Mamantel, en el municipio de Carmen, se mantiene sin solución, luego de que el personal de enfermería inconforme descalificó el posicionamiento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, al considerarlo una 'simulación' que evade el problema de fondo. Los trabajadores reiteraron que no desistirán de su exigencia de destituir a Kathian Berenice Rincón Mendoza, actual encargada de la Jefatura de Enfermería, quien no puede recibir el nombramiento oficial, porque únicamente cuenta con carrera técnica y no con la licenciatura requerida para ocupar ese cargo.

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Tras la protesta realizada en el nosocomio, el IMSS informó que ya se activaron los mecanismos institucionales para atender los planteamientos del personal, además de asegurar que la contratación de trabajadores se realiza conforme a la normatividad vigente. Asimismo, reveló que el hospital cuenta con ocho plazas adicionales y presupuesto extraordinario para cubrir vacantes, además de informar que continúan las reparaciones de los equipos de aire acondicionado como parte de los trabajos prioritarios por la temporada de calor.

No obstante, el personal inconforme sostuvo que el comunicado del IMSS no responde a las principales denuncias, ya que hasta el momento no se ha convocado a una reunión formal con los trabajadores que desde hace semanas denuncian presunto hostigamiento laboral.

Los manifestantes insistieron en que su demanda central sigue siendo la separación inmediata de Rincón Mendoza, a quien responsabilizan de ejercer violencia laboral en perjuicio del personal de enfermería. Afirmaron que existen fechas, testimonios y pruebas sobre las conductas denunciadas, las cuales, manifestaron, contravienen los artículos 3 Bis y 51 de la Ley Federal del Trabajo.

Además, acusaron al IMSS de guardar silencio respecto a la situación académica y profesional de la encargada de la Jefatura de Enfermería. De acuerdo con los inconformes, Rincón Mendoza únicamente posee formación como enfermera técnica, y carece de título y cédula profesional de licenciatura en Enfermería, requisito que, aseguran, establece el Catálogo Sectorial de Puestos del IMSS para desempeñar funciones directivas.

Por ello, exigieron que la institución haga público el documento que acredite que la funcionaria cumple con el profesiograma correspondiente. En caso de no existir, demandaron su remoción inmediata mientras se desarrollan las investigaciones por las denuncias de hostigamiento.

Asimismo, insistieron en la instalación de una mesa pública de diálogo con autoridades estatales del IMSS con capacidad de resolver el conflicto, además de solicitar la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet.

Mientras el IMSS reiteró su compromiso de fortalecer el diálogo institucional y garantizar espacios laborales seguros, dignos y de respeto, los trabajadores sostuvieron que no cesarán las manifestaciones hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas, al considerar que la institución continúa protegiendo a una funcionaria cuya permanencia en el cargo, aseguran, incumple los requisitos legales y mantiene un ambiente de hostigamiento dentro del hospital.

JGH