Transportistas endurecen protesta contra Protexa en Ciudad del Carmen; exigen pago de adeudos desde 2020

La inconformidad de empresarios del sector de autotransporte de carga pesada y servicios de grúas escaló la tarde de este martes, cuando decenas de representantes y propietarios de estas empresas realizaron una nueva manifestación a las afueras de las instalaciones de Protexa para exigir el pago inmediato de facturas pendientes que, aseguran, permanecen sin liquidarse desde hace varios años.

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Con pancartas, megáfonos, sirenas de vehículos piloto e incluso una batucada que marcaba el ritmo del coro "¡Paga Protexa, paga Protexa!", los manifestantes reiteraron que la falta de respuesta por parte de la compañía ha llevado a muchas empresas al borde del colapso financiero.

Durante la protesta, Daniel Reyes, propietario de una de las empresas afectadas, señaló que en su caso existen facturas pendientes de pago desde el año 2023. Sin embargo, aseguró que la situación es aún más grave para otros prestadores de servicios, quienes afirman no haber recibido un solo pago por trabajos realizados desde 2020.

"Ya no podemos seguir esperando. Hay compañeros que llevan años sin recibir el pago por servicios que ya fueron prestados y eso nos está afectando gravemente", expresó.

Los inconformes portaban cartulinas con mensajes como: "Protexa: el trabajo digno merece un pago puntual, ¡basta de retrasos!", "Servicio realizado, servicio no pagado", además de otras consignas con las que exigieron el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos por la empresa.

Los representantes de las compañías explicaron que los prolongados retrasos han provocado una severa crisis financiera para decenas de negocios locales. Indicaron que, para mantener operando sus empresas y cumplir con el pago de salarios, combustible, refacciones y demás gastos, varios propietarios se han visto obligados a solicitar préstamos bancarios, adquirir deudas e incluso hipotecar bienes personales.

Afirmaron que detrás de cada empresa existen trabajadores y familias que dependen directamente de estos ingresos, por lo que la falta de liquidez ha puesto en riesgo fuentes de empleo y la estabilidad económica de numerosas personas.

Los manifestantes recordaron que este martes cumplieron 11 días consecutivos de protesta frente a las instalaciones de Protexa, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta favorable o algún compromiso concreto para cubrir los adeudos.

Finalmente, advirtieron que mantendrán el plantón y las manifestaciones de manera indefinida, asegurando que no retirarán su movimiento hasta que la empresa realice, al menos, un primer pago que demuestre la intención de comenzar a saldar las deudas pendientes.

JGH