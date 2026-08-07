Motociclista resulta con golpes menores tras ser impactado por un taxi en la colonia Morelos

Un motociclista resultó con golpes menores luego de verse involucrado en un percance vial con un taxi la tarde de este viernes en calles de la colonia Morelos, en Ciudad del Carmen. El accidente generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos policiacos, aunque afortunadamente no fue necesario trasladar al lesionado a un hospital.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle 53, frente al establecimiento denominado Ceramat, donde circulaba David Argüelles a bordo de una motocicleta particular Italika, con placa de circulación 28A8V9 del estado de Campeche.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista aparentemente se desplazaba con preferencia de paso y se dirigía hacia su domicilio luego de haber concluido su jornada laboral. Sin embargo, al llegar al citado cruzamiento, el conductor de un automóvil Nissan March habilitado como taxi, con número económico 2726 y placa A-492-BED del estado de Campeche, habría realizado un cambio de carril sin percatarse de la presencia de la motocicleta.

La maniobra provocó que el automóvil le cortara la circulación al motociclista y lo impactara de costado, ocasionando que perdiera el equilibrio y terminara proyectado contra el pavimento.

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Tras el reporte del accidente, al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista. Luego de valorarlo, determinaron que presentaba únicamente golpes menores y que no era necesario realizar su traslado a un centro hospitalario.

Asimismo, elementos de la Policía acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes, mientras los vehículos permanecían en la zona.

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Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños mediante un pago en efectivo, por lo que decidieron no continuar con el procedimiento ante las autoridades y, una vez concluida la intervención, ambos se retiraron del lugar.

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