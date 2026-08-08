Alma Sánchez mueve fichas en Carmen; Bejarano aparece en escena y el mensaje político queda sobre la mesa

La mañana de este sábado, el Salón Señorial, ubicado en la colonia Potrero, reunió a ciudadanos, representantes de medios de comunicación y personajes del ámbito político en torno a Alma Sánchez Rivero, quien comienza a perfilarse públicamente como una de las cartas que buscarían competir por la Presidencia Municipal de Carmen bajo el movimiento Nueva Esperanza.

Pero la presencia que inevitablemente robó reflectores fue la de René Bejarano Martínez, conocido en la política nacional como “El Señor de las Ligas”, quien acudió al encuentro y manifestó su respaldo al movimiento y a la propia Alma Sánchez.

El mensaje de Bejarano no pasó desapercibido. Su aparición junto a Sánchez Rivero dejó una fotografía política que, más allá de discursos y formalidades, difícilmente puede interpretarse como un simple encuentro de cortesía.

En política, las presencias también hablan y, en esta ocasión, la imagen dijo bastante. Durante su intervención, Alma Sánchez agradeció la asistencia de ciudadanos y medios de comunicación, destacando incluso el esfuerzo de quienes madrugaron para acudir al evento en pleno sábado.

Con un tono cercano y buscando conectar con los asistentes, la política incluso se dio tiempo para cantar un fragmento de una canción de Marco Antonio Solís “El Buki”, provocando aplausos, porras y un ambiente más relajado.

Sin embargo, entre canciones, abrazos y fotografías, el trasfondo político estuvo presente en todo momento. Sánchez Rivero aseguró tener buenas intenciones para mejorar Ciudad del Carmen y sus comunidades, y habló de impulsar una nueva forma de hacer política tomando como referencia los principios de la llamada Cuarta Transformación, movimiento político identificado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque evitó destapar de manera frontal una candidatura o presentar formalmente una plataforma electoral, el mensaje parece estar tomando forma: Alma quiere estar en la conversación política rumbo a la próxima elección municipal.

Y si bien todavía faltan tiempos, definiciones y, sobre todo, que las aspiraciones se conviertan en una candidatura formal, el encuentro de este sábado dejó claro que ya hay movimiento alrededor de su figura. La jornada concluyó entre fotografías, abrazos y un desayuno para los asistentes.

Mientras tanto, las playeras y logotipos con los mensajes #ConAlmaSí y #Ko’OnexYéetelAlma terminaron de darle al evento ese toque que muchos podrían considerar más cercano a una operación de posicionamiento político que a una simple rueda de prensa. Así, mientras algunos todavía hablan de posibilidades, otros ya parecen estar haciendo cuentas. En Carmen, el tablero político comienza a moverse… y Alma Sánchez ya colocó su nombre sobre la mesa.