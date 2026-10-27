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Camioneta les corta el paso a motociclistas en Ciudad del Carmen; dos terminan hospitalizados

Dos motociclistas resultaron lesionados en Ciudad del Carmen tras chocar contra una camioneta que presuntamente les cortó el paso en Isla de Tris; ambos fueron hospitalizados.

Por Israel Lozano

27 de oct de 2026

1 min

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Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en Ciudad del Carmen.
Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en Ciudad del Carmen. / Israel Lozano

En la colonia Restito de las Pilas en Ciudad del Carmen, dos personas resultaron lesionadas luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra el costado de una camioneta cuyo conductor presuntamente les cortó la circulación sobre la avenida Isla de Tris.

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De acuerdo con los primeros reportes, un hombre y una mujer se desplazaban a bordo de una motocicleta Italika color negro con dirección a un consultorio médico, cuando al pasar frente a un establecimiento de venta de carnes, la conductora de una camioneta Dodge RAM color negro intentó incorporarse a la vialidad desde el estacionamiento sin advertir la proximidad de la unidad de dos ruedas, provocando que los motociclistas se impactaran y terminaran proyectados sobre el pavimento.

La mujer que viajaba como pasajera presentó golpes y lesiones menores en una pierna.
La mujer que viajaba como pasajera presentó golpes y lesiones menores en una pierna. / Israel Lozano

La mujer logró ponerse de pie y presentaba golpes en distintas partes del cuerpo además de lesiones menores en la pierna izquierda, en tanto que el conductor de la motocicleta permaneció tendido boca arriba sobre el asfalto quejándose de fuertes dolores, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y, debido a las lesiones que presentaban, ambos fueron trasladados a un hospital, mientras que elementos de las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos y enviaron las unidades al corralón quedando el caso a disposición del Ministerio Público.

JGH

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