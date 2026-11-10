Camioneta le corta la circulación a motociclista y lo manda al hospital en Ciudad del Carmen

Un joven motociclista de aproximadamente 20 años de edad terminó hospitalizado luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito contra una camioneta particular, cuyo conductor presuntamente le cortó la circulación cuando intentaba incorporarse a la vialidad desde el estacionamiento de City Club, en Ciudad del Carmen.

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El percance se registró sobre la calle 60, entre la avenida Aviación y la avenida Concordia, en la colonia Petrolera, donde se generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad, luego de que se reportara a un motociclista lesionado tras impactarse contra la unidad.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Suzuki, color blanco, con placas DHM-026-B del estado de Campeche, salía del estacionamiento del establecimiento comercial y realizaba una maniobra para incorporarse a la calle 60.

El choque ocurrió sobre la calle 60, entre las avenidas Aviación y Concordia, afuera de City Club. / Israel Lozano

Sin embargo, al ingresar a la circulación, presuntamente no tomó las precauciones necesarias y terminó atravesándose en el camino de un joven que avanzaba a bordo de una motocicleta Italika, color azul, sin placas de circulación.

El motociclista se dirigía a su centro de trabajo, ubicado en el área de cines, cuando repentinamente se encontró con la camioneta en su trayectoria. Aunque intentó frenar para evitar el impacto, la distancia no fue suficiente y terminó estrellándose contra el costado izquierdo del vehículo.

Tras la colisión, el joven perdió el control y cayó violentamente sobre el pavimento, sufriendo diversas lesiones en las piernas que le impidieron ponerse de pie. La motocicleta quedó tirada en la vialidad, mientras que la camioneta permaneció detenida en el lugar del percance.

El conductor de una camioneta Suzuki blanca presuntamente cortó la circulación al salir del estacionamiento. / Israel Lozano

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al lesionado y le proporcionaron los primeros auxilios en el sitio. Debido a los golpes que presentaba, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, familiares del motociclista llegaron al lugar para conocer lo sucedido y permanecer pendientes de su estado de salud. Por su parte, el conductor del vehículo particular se quedó en el sitio a la espera de las autoridades correspondientes.

Finalmente, ambas partes aguardaban la llegada de los peritos de Tránsito y de los representantes de las compañías aseguradoras, con la intención de dialogar y buscar un acuerdo para el pago de los daños materiales y las lesiones del motociclista.

JGH