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Encontronazo entre motociclistas en la avenida Concordia de Campeche deja tres lesionados

Motociclistas circulaban en la avenida Concordia de Campeche cuando ambos impactaron, provocando que salieran proyectados al pavimento.

Por Alejandro Pech

12 de nov de 2026

1 min

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Se registraron daños por casi 40 mil pesos tras el accidente en Campeche
Se registraron daños por casi 40 mil pesos tras el accidente en Campeche / Alejandro Pech

Encontronazo de dos motos deja saldo de tres lesionados y daños por 40 mil pesos aproximadamente, en avenida Concordia cruce de la calle seis de la colonia Carmelo en Campeche.

El percance ocurrió cuando el obrero de la moto Pulsar 160 azul con negro se desplazada con preferencia sobre dicha vialidad con rumbo a la avenida Hidalgo de la colonia Aviación.

Una joven de 18 años fue reportada como desaparecida en Ciudad del Carmen.

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Cuando al pasar el Carmelo, el motorizado se impacta con otra motocicleta Pulsar 160 azul con negro, cuya pareja salió de la calle Seis.

Producto del encontronazo, la joven que iba con el guiador salieron volando al resultar más lesionados al igual que el trabajador que resulto con heridas en brazos y piernas.

El individuo presuntamente ingresó sin autorización a un predio de la zona residencial.

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Al lugar llegaron dos ambulancia, la del Sistema de Atención Médico de Urgencias (SAMU), quienes se llevaron a la joven al hospital mientras su pareja quedó detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) por la Policía Estatal para deslindar responsabilidades.

En cuatro al otro herido fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja al no ser llevado al hospital.

Al final agentes de la Policía Estatal ordenaron el traslado de las dos motocicletas al corralón por medio de aseguradora.

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