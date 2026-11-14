Automovilista le corta el paso a motociclista y la derriba en Ciudad del Carmen

Una mujer resultó lesionada luego de verse involucrada en un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de su motocicleta por calles de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Conductora presuntamente ebria vuelca y choca contra dos autos en Ciudad del Carmen

El percance ocurrió sobre la avenida Ampliación de la 56, a escasos metros del cruce con la calle 25 y la glorieta del Camarón, donde un automóvil presuntamente le cortó la circulación y provocó que terminara tendida sobre el pavimento.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la mujer se dirigía hacia su domicilio después de haber realizado algunas compras en el mercado.

Para trasladarse, conducía una motoneta de la marca Italika, color negro, cuando al aproximarse a la calle 25 se encontró con un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, cuyo conductor presuntamente realizó una maniobra de vuelta en U sin percatarse de la proximidad de la motociclista.

La maniobra provocó que el automovilista le cerrara el paso, ocasionando que la mujer perdiera el control de su unidad y fuera proyectada contra la carpeta asfáltica.

Tras la caída, quedó con fuertes molestias en la zona de la cadera, además de escoriaciones en uno de sus pies, por lo que fue necesario solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y realizaron una valoración para determinar la gravedad de sus lesiones.

Durante la atención prehospitalaria, la mujer manifestó dolor en la cadera y molestias derivadas de los golpes sufridos al caer de la motocicleta.

A pesar de las lesiones, los socorristas determinaron que no era necesario trasladarla a un centro hospitalario, por lo que permaneció en el lugar mientras se resolvía la situación entre los involucrados. Por su parte, el conductor del automóvil permaneció en el sitio para responder por lo sucedido.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas de la zona de circulación y sus conductores quedaron a la espera de la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras, con la finalidad de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y cubrir los gastos que pudieran derivarse de este accidente.

JGH