Tragedia en Ciudad del Carmen: Camión tipo Torton atropella y mata a mujer ciclista

Una mujer identificada como Dora falleció de manera trágica la mañana de este sábado, luego de ser atropellada por un camión tipo Torton en calles de la colonia Salitral.

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De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, con dirección hacia la calle 46, donde la víctima se desplazaba a bordo de una bicicleta. Testigos señalaron que, en el mismo tramo, circulaba un camión de carga tipo Torton, color blanco, de la marca International, con placas 01-AM-4B.

Aunque hasta el momento no se ha determinado con exactitud cómo ocurrió el percance, versiones recabadas en el lugar indican que la mujer terminó debajo de los neumáticos de la pesada unidad, siendo aplastada junto con su bicicleta. Debido a la gravedad del impacto, perdió la vida de manera instantánea.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio tras el reporte de emergencia; sin embargo, únicamente pudieron confirmar el deceso de la mujer, cuyo cuerpo fue cubierto con una sábana a la espera de las autoridades correspondientes. A escasos metros del lugar quedó la bicicleta destrozada, mientras que el camión involucrado se detuvo varios metros más adelante.

El hecho ocurrió en la colonia Salitral de Ciudad del Carmen. / Israel Lozano

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acordonaron la zona para preservar la escena, en tanto personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes.

El conductor del camión fue asegurado y presentado ante la autoridad ministerial para rendir su declaración, mientras que la unidad quedó a disposición de las autoridades como parte de la investigación.

Vecinos del sector, particularmente de la colonia Miguel de la Madrid, identificaron a la víctima como Dora, lo que generó consternación entre habitantes de la zona. Las autoridades serán las encargadas de esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

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JGH