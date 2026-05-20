Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Nuevo Xcán recibirá más de 1 millón de pesos para pavimentación y obras prioritarias

Campeche / Sucesos

Motociclista se impacta contra auto en Concordia y termina hospitalizado

La falta de distancia y el exceso de velocidad habrían provocado que un motociclista chocara contra un auto compacto en Concordia.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El panorámico trasero del vehículo compacto quedó completamente destrozado
El panorámico trasero del vehículo compacto quedó completamente destrozado / Dismar Herrera

Un motociclista terminó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil compacto en la unidad habitacional Concordia, entre los límites de la colonia 20 de Noviembre.

El hecho ocurrió cuando el conductor de la motocicleta no logró frenar a tiempo y chocó contra la parte posterior del vehículo compacto, derivado a la fuerza del impacto, el motociclista terminó dentro del panorámico trasero, el cual quedó completamente destrozado, generando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y policías.

Paramédicos del sector salud le brindaron atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica, mientras agentes policiacos abanderaron el área para evitar otro percance donde el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

Te puede interesar