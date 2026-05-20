Motociclista se impacta contra auto en Concordia y termina hospitalizado

Un motociclista terminó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil compacto en la unidad habitacional Concordia, entre los límites de la colonia 20 de Noviembre.

El hecho ocurrió cuando el conductor de la motocicleta no logró frenar a tiempo y chocó contra la parte posterior del vehículo compacto, derivado a la fuerza del impacto, el motociclista terminó dentro del panorámico trasero, el cual quedó completamente destrozado, generando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y policías.

Paramédicos del sector salud le brindaron atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica, mientras agentes policiacos abanderaron el área para evitar otro percance donde el caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.