Tráiler choca en autopista Campeche–Champotón y bloquea la vía; no hay heridos

Este lunes por la tarde se registró un accidente sobre la salida a la autopista Campeche-Champotón, donde el conductor de un tráiler con número económico 0324 perdió el control de la pesada unidad y terminó chocando contra una barrera metálica. El incidente dejó la vialidad obstaculizada, pero, por fortuna, sin heridos en el sitio.

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De acuerdo con los testimonios iniciales, el conductor del tráiler, perteneciente a la empresa logística Benítez, reportó una falla en el mecanismo de la unidad que le hizo perder temporalmente el control de esta, lo cual derivó en el accidente del que, afortunadamente, resultó ileso.

Al lugar se presentaron elementos del personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) junto con paramédicos para brindarle asistencia al operador. El mismo no registró heridas ni lesiones necesarias de traslado hospitalario. Asimismo, acudieron elementos policiacos para acordonar el sitio y tomar nota del accidente.

Unidad impactó contra barrera metálica. / Especial

Mientras tanto, el tramo de la autopista se vio cerrado durante varias horas mientras se esperaba la llegada de la grúa encargada de retirar la pesada unidad, dado que esta terminó atravesada en medio de la calle sobre la barrera metálica de seguridad que divide la cinta asfáltica.

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JGH