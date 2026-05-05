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Campeche / Sucesos

Buscan a Adriana Espinoza tras desaparecer desde el 1 de mayo en Champotón

La FGECAM activó una ficha de búsqueda para localizar a Adriana Espinoza Contreras, desaparecida desde el pasado 1 de mayo en Champotón.

Jesús García

Por Jesús García

5 de may de 2026

1 min

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Desaparece mujer de 36 años en el municipio de Champotón
Desaparece mujer de 36 años en el municipio de Champotón / Especial

La preocupación crece entre familiares de Adriana Espinoza Contreras, de 36 años, luego de que desapareciera en el municipio de Champotón y desde hace varios días no se tenga información sobre su paradero.

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De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado de Campeche, la última vez que tuvieron comunicación con ella fue el pasado viernes 1 de mayo vía telefónica. Desde entonces, sus familiares no han logrado volver a contactarla.

La mujer tiene domicilio en la localidad de El Zapote, perteneciente al municipio de Champotón, y al momento de su desaparición portaba una mochila tipo escolar.

Según la información difundida por las autoridades, Adriana Espinoza es de complexión delgada, tez morena clara, ojos negros, nariz ancha y labios delgados.

Ante el reporte de no localización, la fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicarla, por lo que puso a disposición el número telefónico 981 81 1 94 00 para recibir información.

Familiares y conocidos mantienen la esperanza de localizarla sana y salva, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

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JGH

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