Cae avioneta en zona rural de Palizada y moviliza a cuerpos de emergencia

El desplome de una avioneta fue reportado en el municipio de Palizada, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad hacia la zona del siniestro, donde el caso se mantiene bajo investigación de las autoridades federales.

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Los primeros reportes señalan que la aeronave cayó en las inmediaciones del poblado de Santa Isabel, sobre la carretera Palizada a Santa Isabel, a varios kilómetros de la cabecera municipal, específicamente en un punto cercano a la capilla de la Virgen del Carmen.

Dicha avioneta habría pasado a baja altura, rozando la zona de la iglesia antes de precipitarse en un área rural ubicada entre las comunidades de San Juan y Santa Isabel, donde hasta el momento no se ha confirmado que se trate de una aeronave comercial.

Tras el reporte, se activó un operativo con la participación de fuerzas federales y estatales, además de personal de Protección Civil, CRUM y autoridades ministeriales, quienes se dirigen al sitio para verificar la situación y determinar si hay personas lesionadas o fallecidas.

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JGH