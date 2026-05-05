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Cae avioneta en zona rural de Palizada y moviliza a cuerpos de emergencia

Una avioneta se desplomó en una zona rural del municipio de Palizada, cerca de Santa Isabel, provocando la movilización de cuerpos de emergencia.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de may de 2026

1 min

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Imagen referencia / Especial

El desplome de una avioneta fue reportado en el municipio de Palizada, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad hacia la zona del siniestro, donde el caso se mantiene bajo investigación de las autoridades federales.

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Los primeros reportes señalan que la aeronave cayó en las inmediaciones del poblado de Santa Isabel, sobre la carretera Palizada a Santa Isabel, a varios kilómetros de la cabecera municipal, específicamente en un punto cercano a la capilla de la Virgen del Carmen.

Dicha avioneta habría pasado a baja altura, rozando la zona de la iglesia antes de precipitarse en un área rural ubicada entre las comunidades de San Juan y Santa Isabel, donde hasta el momento no se ha confirmado que se trate de una aeronave comercial.

Tras el reporte, se activó un operativo con la participación de fuerzas federales y estatales, además de personal de Protección Civil, CRUM y autoridades ministeriales, quienes se dirigen al sitio para verificar la situación y determinar si hay personas lesionadas o fallecidas.

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JGH

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