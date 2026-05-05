Carretera Escárcega-Candelaria podría provocar tragedia por profundas grietas

En un riesgo constante se encuentran las personas que viajan en sus vehículos y utilizan la carretera estatal Escárcega Candelaria, pero en el tramo de División del Norte, perteneciente al municipio de Escárcega, debido a que se puede ver que tienen grietas y unas están profundas que pueden, y las llantas se pueden atascar y ocasionar un accidente que puede traer malas consecuencias, mencionaron conductores de estas unidades y vecinos de esta comunidad antes mencionada.

Noticia Destacada Pobladores de Escárcega exigen destitución de agente municipal

Desde hace más de cinco meses que la carretera estatal Escárcega Candelaria, tramo División del Norte, empezó a presentar cuarteaduras, con el paso de los días se hicieron más profundas y se volvió un serio riesgo para las personas que viajan en sus vehículos y utilizan esta vía.

Debido a que en un descuido una de las llantas de los vehículos se puede atorar en una de estas cuarteaduras de la carpeta asfáltica y provocar un accidente, donde los ocupantes resulten lesionados, y el riesgo en las noches que estas grietas no se pueden ver bien debido a la oscuridad y aumenta para los motociclistas que pueden sufrir un accidente y el resultado sería peor debido a que no tienen casi protección en estas unidades.

Para evitar que se pueda suscitar un accidente sobre esta vía estatal, es necesario que tanto las autoridades de la Junta Municipal de División del Norte, como las municipales y estatales, se encarguen de la reparación antes de que pueda suceder una desgracia donde personas pudieran resultar lesionadas, y es momento de actuar y evitar algún hecho lamentable.

Pero las autoridades deben actuar lo más pronto posible y enviar al personal de Obras Públicas a reparar la carretera que se encuentra con grietas y es un peligro para los viajeros, que esperan sea tomada en cuenta su petición y se eviten problemas graves.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH