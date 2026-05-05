Conductor cae en zanja y casi vuelca en la López Portillo, Campeche

Un conductor estuvo a punto de sufrir una tragedia la tarde de este martes 5 de mayo, luego de que su vehículo se proyectara hacia una zanja de reparación de tuberías sobre la avenida López Portillo, en la capital campechana, presuntamente debido al exceso de velocidad y una distracción al volante.

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De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista circulaba sobre dicha vialidad cuando no logró percatarse de que uno de los carriles permanecía parcialmente cerrado por trabajos de reparación, pese a la presencia de señalamientos preventivos colocados en el área.

Tras perder el control, el automóvil terminó incrustado en la excavación y estuvo a punto de volcarse hacia una hondonada de poco más de dos metros de profundidad. Sin embargo, las dimensiones de la obra evitaron que la unidad terminara completamente volteada.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital, aunque el vehículo sufrió daños materiales de regular cuantía.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes acordonaron el área y coordinaron las labores para retirar la unidad accidentada, además de agilizar la circulación vehicular en la zona.

Testigos señalaron que, pese a los trabajos y señalamientos visibles, algunos conductores continúan circulando a exceso de velocidad sobre la avenida López Portillo, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y respetar los límites establecidos mientras continúen las obras de reparación en este importante tramo de la ciudad.

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JGH