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Delincuente sustrae computadora y dinero en Campeche

Un restaurante de la avenida Colosio fue víctima de un robo durante la madrugada; el delincuente sustrajo dinero, objetos y una computadora. El caso fue denunciado ante la FGECAM.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de may de 2026

1 min

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FGECAM investiga robo en local comercial
FGECAM investiga robo en local comercial / Dismar Herrera

Una computadora y diversos objetos fue el saldo de un robo ocurrido durante la madrugada en un restaurante situado en la avenida Colosio, cuyo hecho fue descubierto horas más tarde por los empleados.

El hurto aconteció cuando un sujeto con pasamontañas ingresó al local comercial situado sobre la avenida Colosio entre Central, luego de que el sospechoso rompió el protector de lámina de una ventana.

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Una vez dentro, empezó a revisar apoderándose de dinero en efectivo, algunos artículos pequeños y una computadora. Con el botín en manos, el delincuente huyó con rumbo desconocido. Posteriormente, al paso de las horas, los encargados descubrieron el hurto y pidieron apoyo al número de emergencias.

Empleado descubre atraco en restaurante de Campeche
Empleado descubre atraco en restaurante de Campeche / Especial

El robo fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM) en espera de dar con el responsable o la recuperación de lo sustraído.

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