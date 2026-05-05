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Discusión por dinero termina en pleito entre vecinas y movilización policial en Campeche

Una discusión por un desacuerdo económico provocó una pelea entre vecinas en la colonia San Rafael y generó movilización de elementos policiales.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de may de 2026

1 min

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Pelea entre vecinas genera movilización policiaca en la colonia San Rafael.
Pelea entre vecinas genera movilización policiaca en la colonia San Rafael. / Dismar Herrera

Una pelea entre vecinas movilizó a elementos policiales, luego de que ciudadanos alertaron la situación la cual estuvo a punto de tornarse violenta.

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Los hechos ocurrieron en la primera privada San Diego de la colonia San Rafael, donde dos mujeres empezaron a insultarse y presuntamente empujarse, causado por un desacuerdo económico relacionado con el apoyo para la compra de un boleto.

En pocos minutos, la zona fue abanderada por los uniformados donde, al entrevistarse con una de las involucradas, señaló que el conflicto inició como una discusión verbal con una inquilina, pero terminó en una pelea entre ambas.

Los elementos intervinieron para controlar la situación y evitar que el problema continuara; posterior al apoyo, ambas partes se retiraron del sitio sin que se reportaran personas detenidas.

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JGH

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